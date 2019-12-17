السودان يغلق مقار نقابات إخوانية تنفيذا لـ"التفكيك"

أغلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، مقار اتحادات مهنية ونقابات عمالية كان يسيطر عليها نظام الإخوان الإرهابي المعزول؛ إنفاذاً لقرار حل وتفكيك هذه الواجهات.

وقال شهود عيان ومصادر لـ"العين الإخبارية"، إن قوة من الشرطة أغلقت أبواب الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، ونقابة المحامين، واتحادي العمال وأصحاب العمل بالخرطوم، ومنع الموظفين والأعضاء القدامى من الدخول، وأخرجت من كانوا في الداخل.

وأصدر بنك السودان المركزي، الإثنين، قرارا يقضي بتجميد وحجز أرصدة وحسابات هذه النقابات والاتحادات، والتي تعد واجهات يسيطر عليها نظام الإخوان الإرهابي منذ سنوات.

ووجه المركزي السوداني جميع المصارف بإنفاذ قرار تجميد وحجز أرصدة وحسابات النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وأغلقت السلطات السودانية، الأحد، 3 مؤسسات إعلامية تتبع جهاز مخابرات نظام الإخوان البائد، وذلك ضمن خطة تفكيك واجهات هذا التنظيم الإرهابي.

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وكشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" عن أن الإغلاق شمل المركز السوداني للخدمات الصحفية "إس إم سي"، وصحيفة "سودان فيش" الناطقة باللغة الإنجليزية، ومركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني "كيم"، وجميعها مملوكة لجهاز مخابرات نظام المعزول عمر البشير.

وعقب عزل الإخوان، تحول عمل هذه المؤسسات الإعلامية وأصبحت تحيك المؤامرات وتتربص بالحكومة الانتقالية بغرض تشويه صورتها أمام الرأي العام السوداني، ما يغذي أعمال "الثورة المضادة".





وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، نفذ الصحفيون السودانيون وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام في الخرطوم تدعو لتطهير المؤسسات الإعلامية من فلول الإخوان الإرهابية.

ومؤخراً، تم تشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان الإرهابي استنادا إلى قانون تفكيك نظام 1989 وإزالة التمكين.

وأصدرت اللجنة قرارا بحل حزب المؤتمر الوطني الإخواني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته وتفكيك كل واجهاته النقابية والمهنية.