أول حاملة طائرات تصنع محليا تدخل الخدمة بالصين

أول حاملة طائرات صينية الصنع في سطور

تسلمت البحرية الصينية، الثلاثاء، أول حاملة طائرات صنعت محليا، لتعزز قدراتها العسكرية وسط أجواء من التوتر مع تايوان.



والسفينة التي تحمل اسم "شاندونج" هي أول حاملة طائرات تصنع محليا، وتضع الصين في مصاف قلّة من الدول التي تمتلك حاملات طائرات من طرازات مختلفة، بينما تشير معلومات إلى بناء الصين سفينة ثالثة.

وتمتلك الصين حاملة طائرات أخرى "لياونينج" وهي سوفيتية تم تحديثها اشترتها بكين من أوكرانيا وأدخلتها الخدمة في عام 2012.



وتم تسليم أول حاملة طائرات بنتها الصين وأدخلت الخدمة بقاعدة هاينان جنوب البلاد في مراسم حضرها الرئيس شي جين بينغ، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي.

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وتقع هاينان على سواحل بحر الصين الجنوبي شرق فيتنام التي تتنازع السيادة على الممر المائي مع الصين وماليزيا والفلبين وتايوان وبروناي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أكدت الصين أن السفينة عبرت مضيق تايوان خلال اختبارات وتدريبات "روتينية"، ما أثار غضب تايوان.

وتعد الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وقد عززت مناوراتها العسكرية حول الجزيرة بعد فوز تساي إينج-وين المعارضة لبكين بالرئاسة في عام 2016.

وتسعى تساي للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.