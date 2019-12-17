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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسى يهنئ النيجر بعيد الجمهورية الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية النيجر، محمدو إيسوفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية. كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية، أحمد الأنصاري، إلى سفارة النيجر بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.





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