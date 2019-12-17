عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الفلسطينى: انتخابات إسرائيل تؤثر علينا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

علّق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، على إجراء الانتخابات الإسرائيلية، والتي ستجرى بعد فشل الكنسيت والأغلبية في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.



وقال أبومازن، خلال مؤتمر لحركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية، إن انتخابات إسرائيل أمر مهم لأنها تجري عند جيراننا، وتؤثر علينا، خاصة أنها الثالثة التي يعقدونها دون الوصول إلى إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية، وهذه الانتخابات ستجري في 2 مارس 2020، ونأمل أن تنجح، ونأمل أن تأتي بوجوه تؤمن بالسلام وتقبل السلام معنا، وأن نسير بعملية سلام إلى النهاية.

وحول العلاقة مع أمريكا، قال الرئيس: "هي قضية مهمة جدا، وكما تعلمون بأن موقفنا من "صفقة العصر" ما زال كما هو، نحن نرفض الصفقة سواء ما طرح منها أو لم يطرح إلى الآن، ونعرف أن الذي لم يطرح قد يكون أسوأ مما طرح، ولكن مع ذلك نقول إن موقفنا من "صفقة العصر" ثابت، وبالتالي تتبعه المواقف الخاصة من الذي جرى في وارسو والبحرين".