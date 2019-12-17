عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 4 إرهابيين في عملية عسكرية لجيش بوركينا فاسو

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

وكالات

أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أربعة إرهابيين خلال عملية استطلاعية هجومية قام بها في مدينة "بلورو" شمالي البلاد.

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وذكر الجيش، في بيان أورده راديو "إفريقيا 1"، اليوم الثلاثاء، أن دورية تتألف من عناصر من القوات البرية والشرطة اكتشفت خلال مهمة استطلاعية هجومية قاعدة لوجستية إرهابية مهمة في محلية "بلوهرو" الواقعة بالقرب من "أربيندا" بمحافظة "سوم"، تمكنت خلالها من تحييد 4 إرهابيين والاستيلاء على أسلحة ثقيلة وذخيرة وأجهزة متفجرة وكذلك دراجات نارية ومواد أخرى مختلفة.

وأشاد الجيش بالوحدات المنفذة لهذه العملية، التي تأتي بعد شن عدة عمليات أخرى في شمال ووسط الشمال وجنوب البلاد، وتسهم في تقليل القدرات التشغيلية للجماعات الإرهابية المسلحة.

وأعلنت رئاسة أركان الجيش البوركيني، مطلع شهر نوفمبر الماضي، عن مقتل نحو 100 إرهابي في عدة عمليات، على الرغم من أن هذه التقارير لا يمكن تأكيدها بشكل مستقل.

وتعد بوركينا فاسو المجاورة لمالي والنيجر مسرحا للهجمات الإرهابية المتكررة منذ عام 2015.