يمن لايف للإغاثة تنفذ حملة نظافة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نفذت منظمة يمن لايف للإغاثة والتنمية فرع محافظتي مارب والجوف ، حملة نظافة في عدد من شوارع مديرية الحزم مركز محافظة الجوف .

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وقال رئيس المنظمة تمام محمد أحمد السقاف ، أن تنفيذ الحملة - تأتي ضمن وحدة مشروع الإصحاح البيئي للمنظمة ، وذلك بعد إنتشار الأوبئة والأمرض المعدية جراء تكدس وتراكم القمامة في معظم شوارع المديرية والتي تنعكس سلباً على صحة المواطنين .

فيما أشار مدير عام فرع المنظمة بمحافظتي مارب والجوف محمود النقيب ، أن الحملة - والذي رافقتها توزيع بروشورات توعوية وأكياس قمامة - تهدف إلى خلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض ، مشيراً إلى أن المنظمة خصصت أكثر من " 10 " أفراد من منتسبيها لتنفيذ أعمال الحملة .