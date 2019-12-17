قائد البحرية البريطانية يؤكد أن تهديدات إيران للملاحة لم يتلاش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس البحرية الملكية البريطانية الأدميرال توني رادكين، اليوم الثلاثاء، أن تهديد إيران للسفن البريطانية في الخليج ”لم يتلاشَ“.



ووصف رادكين، في أول مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، استيلاء الحرس الثوري الإيراني على ناقلة ”ستينا إمبيرو“، التي كانت تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز، في يوليو/تموز الماضي، بأنه خطوة ”عدوانية ومشينة“.

وقال أن المملكة المتحدة تريد ”تخفيض“ التوترات مع إيران بعد الإفراج عن الناقلة ”ستينا إمبيرو“، ولكنه أضاف أن ”البحرية ستحتفظ في الوقت الحالي بوجود عسكري متزايد في الخليج“.

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وفي زيارة إلى المنطقة، أوضح الأدميرال رادكين، سبب زيادة الوجود العسكري في المنطقة، قائلًا: ”علينا التحرك في مواجهة أمة عدوانية مثل إيران، فقد كان هذا عملًا فظيعًا حدث في أعالي البحار، وهذا هو سبب استجابتنا بهذه الطريقة“.

ووفق إرم نيوز، فإن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الأدميرال رادكين، أوضح أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع تحالف تقوده الولايات المتحدة، والمعروف باسم ”أوبيريشن سينتنال“ (عملية الحراسة)، لتوفير الأمن البحري في الخليج، بدلاً من الانضمام إلى عملية أوروبية منافسة تقوم بتأسيسها فرنسا.

ورحب رئيس البحرية الملكية البريطانية، بالمبادرة الفرنسية، قائلًا إن هناك ”أسبابًا عملية بسيطة للغاية“ لبقاء المملكة المتحدة جزءًا من العملية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك العلاقات العسكرية القوية القائمة بين البلدين.

وتابع أن المملكة المتحدة كانت ”واضحة جدًّا“ في التعبير عن عدم تأييدها لسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتمثلة في الضغط الأقصى على إيران.

ويبدو أن منطقة الخليج ليست المنطقة الوحيدة التي تسعى بريطانيا لوضع أصول بحرية فيها بشكل دائم، إذ قال الأدميرال رادكين إنه كان يناقش -أيضًا- خططًا لوضع سفن في منطقة البحر الكاريبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.