رفعت الأسد يواجه السجن والغرامة بسبب "مكاسب غير شرعية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
طالب ممثلون للادعاء الفرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على عم الرئيس السوري بشار الأسد بسبب "مكاسب غير مشروعة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. واتهم ممثلو الادعاء رفعت الأسد، وزير الدفاع السوري ونائب الرئيس سابقاً، في بداية محاكمته يوم الإثنين باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو. كما طالب المدعون بمصادرة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق، بينما ينفي رفعت الأسد ارتكاب أي مخالفات. واضطر الأسد إلى مغادرة سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه حافظ، والد الرئيس الحالي. وحكم حافظ الأسد سوريا لما يقرب من ثلاثة عقود. والشهر الماضي، أوصى قاض إسباني بمحاكمة رفعت وأعضاء آخرين من عائلة الأسد في إسبانيا بتهمة غسل الأموال. كما يتهم رفعت الأسد بارتكاب العديد من الفظائع التي ينفى مسؤوليته عنها.
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