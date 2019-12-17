عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشخصيات الأقرب لرئاسة الوزراء العراقية

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الشخصيات الاقرب لرئاسة الوزراء العراقية، بعد استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خلال الفترة الماضية، بسبب الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.



وبحسب قناة السومرية نيوز العراقية، قال المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي هما الأقرب لرئاسة الوزراء.

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وعلى الرغم من استقالة عبد المهدي خلال الفترة الماضية، الا أن الاحتجاجات العراقية مستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي حتى تنفيذ باقي المطالب والتي تتضمن حل البرلمان، وتعديل الدستور، ومكافحة الفساد ومكاحمة الفاسدين في البلاد.

وفي أعقاب ذلك، يواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم خاصة في محافظات الجنوب، حيث أغلق المحتجون الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد، ومنع الموظفين من الالتحاق بعملهم.

وقد أفادت مصادر عراقية، وفق لقناة العربية نيوز، في شرطة البصرة، بأن محتجين نصبوا الخيام وأضرموا النار فجرا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي، ومنع المتظاهرون، الموظفين من عملهم.