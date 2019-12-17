المتحدث باسم الخارجية المصرية يتساءل : أين هو المجلس الرئاسي الليبي ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365

تساءل المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، عن المجلس الرئاسي الليبي الذي تحدثت عنه حكومة الوفاق في بيانها الذي أصدرته أمس رداً عن بيان للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .



جاء ذلك في رد حافظ على بيان حكومة الوفاق الليبية .

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وقال حافظ في تغريدة له على ”تويتر“ متسائلًا، ”من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بيانًا اليوم يتناول مصر“، مضيفًا ”ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص“، منهيًا تغريدته بسؤال ”أين هؤلاء الآن“ ؟

يذكر أن حكومة الوفاق أصدرت مساء أمس الاثنين، بيانًا للرد على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعربت فيه عن ”استغرابها الشديد من تصريحات السيسي، رافضًة أي تهديد يمس ما سمَّته السيادة الوطنية الليبية“ حسب البيان.

وكان السيسي اعتبر حكومة الوفاق ”أسيرة الميليشيات“، وذلك خلال حديث له بمنتدى شباب العالم الثالث بمدينة السلام في شرم الشيخ“.

وقال السيسي، إنه ”كان الأولى لمصر التدخل بشكل مباشر في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري، لكنها لم تفعل ذلك احترامًا للشعب الليبي، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدًا“.