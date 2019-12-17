الجيش الليبي: نخوض معارك عنيفة في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قال قائد ميداني في الجيش الوطني الليبي، بأن قوات الجيش الوطني الليبي تخوض معارك عنيفة في جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى تقدمات جديدة للجيش الليبي في عدة مناطق بطرابلس. وقال السنوسي قادربو، الذي تعمل قواته ضمن مجموعة عمليات الردع بمحور عين زارة ومحور الخلة ومحور ورشفانة، لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تشهد جميع محاور طرابلس دون استثناء تقدمات بخطوات ثابتة اتجاه وسط العاصمة، وأبرزها محور صلاح الدين ومحور كوبري الزهراء وليرموك تقدمات ممتازة تنفيذاً لأوامر القائد العام المشير خليفة حفتر، لانطلاق ساعة الصفر في جميع محاور العاصمة وقريبا محور سرت ومصراته". وأكد قادربو، أن "محور كوبري الزهراء بطرابلس تمت السيطرة عليه وأسر ما يقارب عن 20 شخصا تابعين لمسحلي حكومة الوفاق معظمهم مرتزقة من ذوي البشرة السمراء ومن منطقة جنزور"، لافتاً إلى أنه "تم غنم 10 آليات مسلحة بأسلحة ثقيلة وخفيفة منها وتم التقدم لأكثر من محور في اتجاه ورشفانة و توغار و الساعدية والعزيزية". وأوضح "محور المطار أيضاً يشهد تقدم قوات الجيش بشكل مستمر بخطوات ممتازة اتجاه شارع الغاز وشارع المطبات وخزنات طريق المطار ومقسم النقلية".

