البابا فرنسيس يرفع السرية البابوية عن قضايا الاعتداءات الجنسية

أعلن ​الفاتيكان​ أن ​البابا فرنسيس​ رفع السرية البابوية عن قضايا ​الاعتداءات الجنسية​، وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية.

وبذلك قام البابا فرنسيس بخطوة إضافية في مكافحة الاعتداءات الجنسية في ​الكنيسة الكاثوليكية​، مزيلا اي التباس حول هدف السرية البابوية.