البابا فرنسيس يرفع السرية البابوية عن قضايا الاعتداءات الجنسية

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس رفع السرية البابوية عن قضايا الاعتداءات الجنسية، وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية.
وبذلك قام البابا فرنسيس بخطوة إضافية في مكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، مزيلا اي التباس حول هدف السرية البابوية.
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