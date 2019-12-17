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البابا فرنسيس يرفع السرية البابوية عن قضايا الاعتداءات الجنسية

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أعلن ​الفاتيكان​ أن ​البابا فرنسيس​ رفع السرية البابوية عن قضايا ​الاعتداءات الجنسية​، وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية.

وبذلك قام البابا فرنسيس بخطوة إضافية في مكافحة الاعتداءات الجنسية في ​الكنيسة الكاثوليكية​، مزيلا اي التباس حول هدف السرية البابوية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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