هآرتس: إسرائيل تزيد من نفقاتها على المستوطنات في الضفة الغربية بـ111 مليون دولار

كشفت صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية أن "​الحكومة الإسرائيلية​ زادت إنفاقها على المستوطنات اليهودية في ​الضفة الغربية​، خلال الربع الأول من العام الحالي"، مبينة أن "الحكومة أنفقت في الربع الأول من العام، 111.5 مليون ​دولار​ أميركي على المستوطنات، وهو أعلى إجمالي إنفاق في الربع الأول منذ عشر سنوات".

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