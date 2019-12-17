خارجية حكومة الوفاق الليبية: تصريحات خارجية مصر نوع من المراهقة الدبلوماسية

اعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عن المجلس الرئاسي بطرابلس، لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة، وهي نوع من المراهقة الدبلوماسية".
وكان حافظ قد لفت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المجلس الرئاسي الليبي يتكون من 9 أشخاص"، متسائلاً "أين هؤلاء الآن".
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