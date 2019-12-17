خارجية حكومة الوفاق الليبية: تصريحات خارجية مصر نوع من المراهقة الدبلوماسية

اعلنت ​وزارة الخارجية​ ب​حكومة​ الوفاق الليبية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عن المجلس الرئاسي ب​طرابلس​، لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة، وهي نوع من المراهقة الدبلوماسية".

وكان حافظ قد لفت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المجلس الرئاسي الليبي يتكون من 9 أشخاص"، متسائلاً "أين هؤلاء الآن".