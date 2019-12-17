الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

كشفت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 16 كانون الأول 2019 الساعة 9:45، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:15 من فوق بلدة ​الناقورة​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 10:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ​بيروت​ وضواحيها و​بعبدا​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:30 من فوق بلدة علما الشعب"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 13:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:00 من فوق ​بلدة رميش​".

وذكرت المديرية أنّ "عند الساعة 18:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:20 من فوق البلدة المذكورة".