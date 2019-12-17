الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

كشفت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 16 كانون الأول 2019 الساعة 9:45، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:15 من فوق بلدة الناقورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 10:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:30 من فوق بلدة علما الشعب"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 13:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:00 من فوق بلدة رميش".
وذكرت المديرية أنّ "عند الساعة 18:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:20 من فوق البلدة المذكورة".
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