استنكر إتحاد بلديات صيدا الزهراني في بيان الأحداث المؤسفة التي جرت في ​مدينة صيدا​ مع ساعات الفجر الأولى اليوم، ويهيب بالجميع لوعي خطورة و​حساسية​ المرحلة الراهنة التي تستوجب أعلى درجات التنبه وعدم الإنجرار لما يحاك من فتن. كما ويدعو ​القوى الأمنية​ والعسكرية لتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي في صيدا والجوار .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد بلديات صيدا الزهراني يستنكر الأحداث المؤسفة في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.