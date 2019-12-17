فنيانوس يوقع على عدد من الاحالات موجهة الى المرافئ اللبنانية

تسلم وزير الاشغال العامة والنقل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​يوسف فنيانوس​، من وفد ​جمعية الصناعيين​، "كتاباً بالمطالب التي يعاني منها القطاع الصناعي، فيما يتعلق برسوم النقل والرسوم المرفئية واصرار بعض الشركات على الدفع نقداً ب​الدولار​ ودفع رسوم اضافية عن اي تأخير اضافي على الارض".

وأكد فنيانوس للوفد انه "سبق واتخذ قراراً بهذا الشأن بتاريخ سابق بالنسبة لرسوم التجريم وحصر هذا التغريم بخمسة دولارات فقط عن كل يوم تأخير، وقراراً اخر في ​مرفأ طرابلس​ بتمديد مدة بقاء الحاويات من 15 يوماً واستبدالها بشهر دون اي رسوم اضافية"، مشيراً الى انه "سيعقد اجتماعاً مع كل الهيئات والفاعليات الاقتصادية والمرفئية لحسم مسألة دفع الرسوم بالعملة اللبنانية، اضافة الى تأمين خط ساخن بين الوزارة وجمعية الصناعيين لمعالجة اي طارئ".

كما عقد فنيانوس اجتماعاً مع مدير مرفأ طرابلس احمد تامر، واكد عليه "عقد اجتماعات طارئة وسريعة مع كل من الوكلاء البحريين والعملاء الجمركيين والتجار والصناعيين و​المزارعين​ وكل المعنيين بعمل المرفأ، لوضع ورقة عمل لتحديد المشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لإتخاذ الإجراءات والقرارات الإستثنائية التي تراعي وضعيتهم في ظل الاجراءات المصرفية المستجدة".

هذا وتناول فنيانوس مع رئيس مجلس ادارة ​مرفأ بيروت​ ​حسن قريطم​ "الاوضاع التي يمر بها المرفأ من انخفاض في الحركة وكم البضائع، وكيفية تقديم الحلول المناسبة وسبل مساعدة الصناعيين للنهوض ب​الصناعة​ اللبنانية في ظل الظروف الصعبة، وموضوع مناقصة تشغيل محطة الحاويات في المرفأ. ووقع فنيانوس على ثلات احالات موجهة الى المرافئ اللبنانية وهي طلب اعفاء السيارات التي وصلت الى المرافئ اللبنانية من رسم ارضية المرفأ والغرامات المفروضة عليها، تسهيل امور شركات النقل في كل من مرفأ بيروت ومطار ​رفيق الحريري​ الدولي، وعدم السماح بزيادة رسوم التفريغ في المرفأ والايعاز بالتسديد بالعملة الوطنية".