حسن فقيه: تم حرف الحراك وعلينا أن نحترم المؤسسات الدستورية ونحفظ العمال

أكّد رئيس "الاتحاد العمالي العام" في لبنان بالإنابة حسن فقيه، أنّ "علينا أن نحترم المؤسسات الدستورية، وهناك ثمّة مَن يعمل لإحداث فراغ في البلد. هذا الفراغ هو قاتل ومميت ومشروع حرب أهلية، وشاهدنا ما الّذي حصل في استتباعات "الربيع العربي" في مصر وسوريا وليبيا، حيث خسرت العملة هناك ثلاث مرّات"، مشدّدًا على أنّ "ما يُسمّى بـ"الربيع العربي" لم يترك إلّا دمارًا وغيومًا سوداء دمّرت البلاد والعباد".
ولفت خلال جولته على السراي الحكومي في النبطية، حيث التقى أمين السر العام لمحافظة النبطية حسن محمود، الّذي شرح له دور السراي وأقسامها في هذه المرحلة بخدمة المواطنين، إلى أنّ "هذه اللحظة هي لحظة تضامن وطني كبير، ويجب أن نحفظ عمّالنا وموظّفينا وأن نحفظ بعضنا البعض لنستطيع أن نعبر بالوطن إلى برّ الأمان في هذه المرحلة الّتي يجتازها، ويجب أن نحترم ما أنتجته الانتخابات النيابية؛ وهناك ثمة من يعمل لإحداث شرخ وفراغ في البلد".
وركّز فقيه على أنّه "تمّ حرف هذا الحراك الّذي في أصله مبارك، باستجلاب عناصر شغب من خارج بيروت إلى بيروت، لتنال من المقامات ومن مقامات دينيّة وتاريخيّة لها علاقة بوجودنا"، مركّزًا على أنّ "هذه العناصر مدسوسة على الحراك، وبالتالي تضع البلد أمام تحديات كبيرة ليس أقلّها انفجار الوضع، كما هو حاصل في بعض الأماكن".
وأعلن أنّ "لنا ملء الثقة بالقيادات السياسّة والدينيّة أن تمارس نوعًا من ضبط النفس أعلى ممّا هو حاصل"، مطالبًا بـ"فتح حوار هادئ بين العقلاء، وأن نعود إلى الطاولة لأنّ البلد خسر منذ 17 تشرين الأول إلى الآن مئات ملايين الدولارات، وتعطّلت حركة البناء وهناك عمليّات صرف للعمال من العمل من دون دفع الحقوق".
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