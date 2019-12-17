اشارت قناة "otv" الى ان كل الاحتمالات سيبحثها رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ومن ضمنها امكان الاتفاق على اسم بديل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر otv: كل الاحتمالات سيبحثها الحريري مع بري ومن ضمنها امكان الاتفاق على اسم بديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.