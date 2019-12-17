هارون: المستشفيات تختنق والحل بجدولة المدفوعات لها بعد تشكيل الحكومة

أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أنّ "المستشفيات في لبنان تختنق وهناك أسباب مزمنة وأُخرى طارئة"، مبيّنًا أنّ "الدَين المتوجّب للمستشفيات بذمّة الدولة اللبنانية يزداد يوميًّا 3 مليار ليرة لبنانية، ووتيرة الدفع للمستشفيات لا تتعدّى الـ75 مليار كلّ ثلاثة أشهر، و"عداد الدين ماشي".
ولفت في كلمة له خلال مؤتمر للشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى أنّ "البعض اعتبر أنّنا نُناور و"نهبّط حيطان"، لكن هناك مشاكل قائمة في المستشفيات بسبب الأزمة"، موضحًا أنّ "الحل غير مُتاح في ظلّ الظروف الحاليّة، والموضوع مرتبط بالحكومة". وشدّد على أنّ "الحل يكمن بعد تشكيل الحكومة بجدولة المدفوعات للمستشفيات".
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