اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "ليل 16-17/12/2019 شهد اعمال عنف في ​وسط بيروت​، طالت اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة"، مشيرة الى انه "على الأثر، تدخل عناصر ​قوى الامن الداخلي​ للتصدي لأعمال الشغب، ومنع وصول ​المحتجين​ الى ساحتي الشهداء و​رياض الصلح​".

ولفتت الى ان "المواجهات في خلال تنفيذ عمليات حفظ الامن والنظام أدت الى وقوع /25/ إصابة في صفوف عناصر ​مكافحة الشغب​، وتوقيف 3 أشخاص".



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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: اصابة 25 عنصرا من مكافحة الشغب وتوقيف 3 أشخاص نتيجة اعمال العنف بوسط بيروت أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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