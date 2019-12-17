علي الخطيب استقبل السفير المصري الجديد في لبنان بزيارة تعارفية

استقبل نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس السفير المصري الجديد في ​لبنان​ ​ياسر علوي​ في زيارة تعارفية بحضور امين عام المجلس نزيه جمول والوزير السابق ​عدنان منصور​. وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة، وكانت وجهات النظر متطابقة لجهة ضرورة الاسراع في تشكيل ​حكومة​ انقاذ وطنية تعزز الاستقرار السياسي وتلجم الانهيار الاقتصادي وتحقق مطالب اللبنانيين المحقة.

وتمنى الشيخ الخطيب للسفير الجديد النجاح في مهامه لتعزيز العلاقات الاخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين، آملا ان تستعيد ​جمهورية مصر​ العربية دورها الريادي في جمع الشمل العربي وتعزيز التعاون العربي المشترك وصولا لتحقيق التضان العربي الاسلامي، لا سيما ان مصر كانت ولا تزال دولة محورية جامعة للاشقاء العرب.

وطالب العلامة الخطيب اللبنانيين بالعمل الجاد لانقاذ وطنهم والتصدي لكل دعوة وعمل يثير النعرات الطائفية والمذهبية وعليهم ان يتصدوا للفتن والمؤامرات التي تهدد وطنهم فلا ينجروا خلف الدعوات المشبوهة التي تريد اغراق لبنان في الفوضى الغوغاء.