اعتبر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في بداية اللقاء الذي يجمعهما في ​عين التينة​، ان "مضمون الفيديو المسيء الذي انتشر امس هو مدان". وقد استبقى بري الحريري على مائدة الغداء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بري والحريري في بداية اللقاء: مضمون الفيديو الذي انتشر امس هو مدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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