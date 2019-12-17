محجتون دخلوا الى غرفة التجارة والصناعة وعطلوا اجتماع الهيئات الاقتصادية

اقدم عدد من ​المحتجين​ على الدخول الى غرفة التجاره و​الصناعة​ حيث كان سيعقد اجتماع للهيئات الاقتصادية برئاسة وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد شقير​، وقد انحسب اعضاء الهيئات من القاعة بعد هرج ومرج مع المحتجين.

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