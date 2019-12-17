شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحل مشكلة تردى حالة الطرق فى الفيوم باجتماع محلية النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تردى أوضاع الطرق الرئيسية والداخلية بمحافظة الفيوم، وسط مطالبات بضرورة الإرتقاء بها والتغلب على إشكالياتها التى يعانى منها المواطنين.

وتضمنت المناقشات أن أزمات الطرق في المحافظة لمسها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إبان زيارته الأخيرة للمحافظة ووجه بالعمل على مواجهتها، خاصة أن وضعها سيئ ومتردية للغاية، ولكن الأجهزة التنفيذية لا ولم تحرك ساكنا ولم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ توصيات رئيس الوزراء.

واستعرضت النائبة نشوى حسين، طلب الإحاطة الخاص بعدم تنفيذ توصيات زيارة رئيس الوزراء الفيوم، بخصوص مشروعات رصف الطرق، مؤكدة على أن هذه الزيارة كانت في مارس الماضي، حيث تفقد مدبولى العديد من المرافق والمنشأت والمصانع ووجه بضرورة التركيز على مشروعات رصف الطرق بما يسهم في تحسين شبكة الطرق الداخلية، بعدما وجدها في حالة يرسي لها، ووجه محافظ الفيوم بوضع خطة تنفيذية للتعامل مع هذه المشكلة خلال ٤٨ ساعة فقط، تتضمن الموقف الحالي للطرق والاحتياجات اللازمة، وكان ذلك بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩، ومن ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتحرك ساكنا، كما لم يتم إعداد اي خطط أو استراتيجيات للتعامل مع مشكلات رصف الطرق.

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وأكدت حسين علي أن حالة الطرق متردية وتزداد سوء وزيارة رئيس الوزراء ومشاهداته ذلك أكبر برهان ودليل على ما آل إلية الأمر، فيما تضمنت المناقشات أيضا طلب إحاطة بشأن استكمال أعمال رصف طريق دمو... الفيوم، فيما عقب سكرتير عام المحافظة بأنه تم عمل المقاسات اللازمة بتكلفة ٢٧مليون جنية والإشكالية في للإستكمال تتوقف للصرف الصحي الذي سيمر من خلال الطريق وبالتالي لايجوز استكمال الأعمال الخاصة بالرصف إلا بعد الانتهاء من أعمال الصرف.

وأكد النائب محمد الحسيني، رئيس الإجتماع، أن هذا الملف يحتاج متابعة وتنسيق بين الحكومة المركزية بالجهات المتعددة بها سواء غاز ونقل وصرف وغيرها من الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الوزراء كان لابد من استغلالها بشكل جيد من أجل مصلحة المواطنين وليس التعطيل بهذه الصورة.

وتضمنت المناقشات أيضا توقف عملية الرصف بطرق العجميين، طبهار مركز إبشواى محافظة الفيوم، وذلك من شهر مايو ٢٠١٨، وعدم البد في رصف طريق جبل سعد وابو جنشو.. والعجميين.. والنصارية بمركز إبشواى بمحافظة الفيوم بطول ٣٢ كم رغم إدراجه بالخطة، علما بأنه تم إسناد عمليات الرصف لشركة النيل التابعة لوزارة النقل.

وانتهت اللجنة لضرورة موافاتها بمخاطبات رسمية من المحافظة بشأن آخر تطورات ملف رصف الطرق والمعوقات التي تقف أمام هذا الملف، مع أن تكون هناك جهود لإعادة تأهيل الطرق عبر معدات الإدارة المحلية حتى يتم الانتهاء من أعمال الرصف.