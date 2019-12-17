شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يطالب بوضع خطة لتطوير السياحة النيلية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، ضرورة الاهتمام من جانب الحكومة بشكل أكبر بتطوير السياحة النيلية فى مصر خاصة أن مصر لديها نهر النيل الممتد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

وقالت «رمزى»، فى بيان، اليوم، إن السياحة النيلية عانت من إهمال على مدار السنوات العشر الأخيرة رغم ما تمثله من أهمية كبيرة وقيمة مضافة للسياحة المصرية، حيث إن السياحة النيليلة لديها روادها من مختلف دول العالم ويمكن الاستفادة منها داخل مصر على نطاق أوسع حيث تلقى اهتمام ملايين السائحين من مختلف دول العالم سنويًا.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن محافظتى الأقصر وأسوان على استعداد لاستقبال الحدث العالمى لأوبرا عايدة فى متحف حتشبسوت، وهو من الأحداث المهمة على مستوى العالم، مطالبة بضرورة رفع كفاءة وتطوير الرحلات النيلية بين المحافظتين.

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وطالبت رمزى، وزارة السياحة بضرورة تطوير السياحة النيلية من القاهرة حتى أسوان إلى جانب المناطق الأثرية المتواجدة على ضفاف نهر النيل على طول المسافة بين المحافظتين.

كما طالبت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، الحكومة ووزارة السياحة بضرورة إعلان خطة واضحة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الفنادق العائمة، إلى جانب قيامها بتطوير الفنادق العائمة الموجودة بالفعل من أجل زيادة أعداد السائحين من رواد السياحة النيلية.