قال إن قرار الاعتزال كان لا بد منه.. بنعطية: “سئمت من التفاهات التي تتهمني بالتحكم في تشكيلة المنتخب” – اليوم 24 Loading ... Loading ... قال إن قرار الاعتزال كان لا بد منه.. بنعطية: “سئمت من التفاهات التي تتهمني بالتحكم في تشكيلة المنتخب” – اليوم 24

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