فريق جزائري يواجه الرجاء في البطولة العربية

عائشة مجيب _ صحافية متدربة
سيواجه فريق الرجاء الرياضي نادي مولودية الجزائر٬ يوم 4 يناير المقبل، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال٬ خارج الديار٬ فيما سيجرى لقاء الإياب في 9 فبراير المقبل، بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء.
وتعرف النادي الأخضر على خصمه٬ مساء أمس الاثنين٬ بعدما حجز الفريق الجزائري بطاقة عبوره لربع النهائي إثر فوزه على فريق القوة الجوية العراقي٬ بركلات الترجيح في الدور16 من البطولة العربية.
يذكر أن القلعة الخضراء ستواجه فريق حسنية أكادير٬ غدا الأربعاء٬ على أرضية ملعب محمد الخامس٬ في تمام الساعة الخامسة عصرا٬ لحساب مؤجل الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية.
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