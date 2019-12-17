بعد إعفائه من الوداد.. الصحابي يقترب من خلافة يوسف فرتوت

أصبح فؤاد الصحابي، المساعد السابق لمدرب الوداد البيضاوي لكرة القدم، قريبا جدا من الإشراف على فريق نهضة الزمامرة، الوافد الجديد على قسم الكبار، خلفا ليوسف فرتوت، الذي أقيل من مهامه ” بسبب النتائج السلبية”.

وأكدت مصادر مقربة من الفريق الزموري، أن الصحابي يعتبر هو المرشح رقم 1 لخلافة فرتوت في الفريق، وذلك بعد أن ربط اتصالاته مع إدارة النادي.

وكان الفريق الزموري، قد أبلغ، أمس الإثنين، يوسف فرتوت بقرار إدارة النادي، بالاستغناء عن خدماته، بسبب فشله في تحقيق الانطلاقة المرجوة في منافسات البطولة، وهزيمته في مباراتين متتاليتين، في آخر الدورات.

كما عين النادي مساعده محمد برجي، من أجل الإشراف على الفريق بشكل مؤقت إلى حين تعيين خليفة الصحابي.

جدير ذكره، أن الصحابي كان قد أعفي من مهامه كمساعد للمدرب الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الوداد، بقرار من هذا الأخير.