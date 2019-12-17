بعد فاجعة غرق 7 مهاجرين.. أمن الناظور يمنع 25 شخصا من الهجرة

بعد ساعات من فاجعة انتشار جثث سبعة مهاجرين غير شرعيين، غرقوا في سواحل الناظور، منعت عناصر الأمن الوطني في مدينة الناظور، 25 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، أن العملية، التي نفذت، مساء أمس الاثنين، مكن التحقيق فيها من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بتنظيم الهجرة غير الشرعية، الذي تبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، مضيفا أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز صدريات، وإطارات مطاطية، يشتبه في استخدامها في عمليات الهجرة السرية.

وأشار البلاغ نفسه إلى أنه تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين سيتم تطبيق القانون المتعلق بدخول، وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية في حق مرشحي الهجرة غير المشروعة، المضبوطين في هذه القضية.

وكانت البحرية الملكية قد أنقذت، أمس، 70 مهاجرا من عرض المتوسط، من بينهم عشر نساء، ورضيع، كانوا في وضع صحي متدهور، وانتشلت سبع جثث لمهاجرين، كانوا ضمن هذه المجموعة، المنحدرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت منظمات غير حكومية إسبانية إن القارب، الذي كان يواجه صعوبات، أمس، وتدخلت البحرية الملكية لإنقاذ العالقين على متنه، لا يزال أزيد من عشرين شخصا من ركابه في عداد المفقودين.