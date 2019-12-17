جميلة المصلي: المرأة المغربية تعيش في وضعية حرمان و49 في المائة من المغربيات ضحايا العنف النفسي

قالت جميلة المصلي، وزير التضامن والتنمية الاجتماعية، إن “49 في المائة من المغربيات، ضحايا العنف النفسي، وأكثر من 16 في المائة يعانين العنف الاقتصادي”.

وأوضحت الوزير، صباح الثلاثاء، خلال لقاء صحافي، أن “العنف النفسي يستحق أن تفرد له دراسات خاصة لمعرفة الأسباب المؤدية إليه”.

وبخصوص العنف الاقتصادي، أكدت المصلي أن “المرأة المغربية تعيش في وضعية حرمان”، مشيرة إلى أن “خطورة العنف الاقتصادي يتم توارثه، عبر الأجيال”.

وشددت المسؤولة الحكومية، خلال اللقاء الصحفي، على أن البرامج الحماية الاجتماعية، ينبغي أن تواجه أولوية كبرى للمرأة”، مشيرة إلى “برنامج تيسير، وبرنامج دعم الأرامل”، مبرزة أن” 98 ألف أرملة استفادت من البرنامج المذكور”.