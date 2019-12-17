جمعية الثقافة العربية تُنظم معرضين للكتاب في الرينة وجامعة حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت جمعية الثقافة العربية، مؤخرًا، معرضين للكتاب، الأول في قرية الرينة والثاني في جامعة حيفا، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب المتنقل الذي تنظمه الجمعية على مدار السنة.

ونظمت "مجموعة "الطاقات الشبابية" في الرينة، معرض الكتاب الأول ، في قاعة كنيسة اللاتيني، ضمن فعاليات "مهرجان الرينة الثقافي"، التي شملت على فعاليات ثقافية للأطفال، وعروضًا موسيقية، وإضاءة شجرة الميلاد.وامتد المعرض لمدة ثلاثة أيام، وذلك من يوم الخميس حتى يوم السبت5 -7/ 12/2019.

وإنطلق المعرض الثاني للكتاب، في جامعة حيفا، ضمن معرض الكتاب العربي، الذي ينظمه التجمع الطلابي الديمقراطي بالتعاون مع مكتبة العلم والمعرفة، وامتد المعرض خمسة أيام من الأحد حتى الخميس 8-12/ 12/20192019.

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وشمل المعرض خمسة إصدارات لمراكز أبحاث فلسطينية وعربية، وهي: "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، و"مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة"، و"مدار- المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليّة"، و"مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة"، و"مسارات- المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات"، إضافة إلى زاوية خاصة بكتب ومنشورات من أرشيف الجمعية تحوي كتبًا أدبية وكتب للأطفال، وضم المعرض مئات العناوين المتخصّصة في مجالات عدّة: العلوم السياسيّة، وعلم الاجتماع، والتاريخ، والفلسفة والفكر، والإعلام والدراسات الثقافيّة، والعلاقات الدوليّة، القضية الفلسطينيّة، ودراسات حول إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، والمذكرات، ومجلات فكريّة وعلميّة محكّمة، وغيرها.



وتعمل جمعية الثقافة العربية منذ تنظيمها لمعرض الكتاب في مدينة حيفا في حزيران الماضي، على تنظيم معارض للكتاب في البلدات العربية ضمن فعاليات وبرامج ثقافية أخرى وبالتعاون مع أجسام ومؤسسات عديدة.