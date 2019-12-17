يزبك تطالب بمواصلة العمل لإيجاد المفقودة لطفية زباد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك، إنها تتابع قضية المفقودة، لطفية زباد، من مدينة باقة الغربية والتي اختفت آثارها في فرنسا منذ أكثر من شهرين حين كانت في جولة مع ابنتها هناك.

وكانت النائبة يزبك قد اجتمعت مع عائلة المفقودة في باقة الغربية منذ اللحظات الأولى لاختفائها واستمعت منهم لتفاصيل القضية، وباشرت العمل على معالجتها ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة في البلاد وفرنسا. وتوجهت يزبك كذلك إلى أبناء الجاليات العربية في فرنسا وتحدثت إلى عدد منهم وحثتهم على مد يد المساعدة في أعمال البحث عن المفقودة.

هبة يزبك

وفي سياق ذي صلة، أبرقت يزبك رسالة مستعجلة إلى وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، ذكرت فيها، إن "لطفية زباد مواطنة من باقة الغربية فُقدت آثارها بتاريخ 8.10.2019 أثناء جولة مع ابنتها في باريس، الشرطة الفرنسية وطاقم الإنقاذ لم ينجحوا بإيجادها حتى اللحظة".

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وأضافت يزبك أنه "منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر توجهت إلى السفارة الإسرائيلية في باريس بهذا الخصوص وأنا بتواصل دائم ومباشر مع القنصلية وكل الجهات المعنية، وحتى اللحظة لا يوجد معلومات جديدة عن لطفية".

وختمت يزبك رسالتها بالقول، إن "هذه حالة إنسانية من الدرجة الأولى وعلى الحكومة الإسرائيلية العمل بكل الطرق الممكنة وتحريك كل الجهات ذات الصلة لإيجادها في أقرب وقت ممكن".