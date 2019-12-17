زيدان عن مراقبة ميسي: كل مباراة ولها ظروفها!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أن فريقه بات جاهزا لخوض الكلاسيكو أمام نظيره برشلونة، والمقررة يوم غد الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لليغا.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي "تأمين الكلاسيكو؟ القواعد معروفة، وهذا أمر يُدركه الجميع، ولست بحاجة لشرح المزيد".

وأضاف "في النهاية يجب علينا أن نلعب بكامل طاقتنا على أرض الملعب، وفي الخارج يمكنهم الحديث لمدة أسبوع عما سيحدث، لكن في الحقيقة سنلعب غدًا الكلاسيكو".

وتابع "قرارات الحكم؟ يجب أن يُترك بمفرده، فهو يريد القيام بوظيفته مثلنا وبرشلونة أيضًا، وهي مباراة كرة قدم، وهناك أشياء كثيرة تُقال، لكن في النهاية ما يريده الجمهور هو رؤية مباراة جيدة".

وحول شكوى برشلونة من التحكيم، أجاب "لا يزعجني ذلك ولا أعتقد أنفهم يفعلون ذلك للضغط، ويمكن للجميع قول ما يريدون".

وعن فيدي فالفيردي، أوضح "هو لاعب جيد جدًا ويعرف قيمة هذا النادي، ونحن دائمًا نملك أفضل اللاعبين، ونتطلع إلى الأفضل، وكلنا نركز على مباراة الغد".

وأردف "لست قلقًا من أي شيء، أنا سعيد، ولست أنا فقط بل الجميع، فنحن سُعداء بلعب الكلاسيكو، وأتذكر حين كنت ألعب هذه المباريات".

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واستكمل "وحدة الفريق؟ هذا ما نقوم به، بجانب الطاقة والحماس، ليس فقط في المباريات بل التدريبات أيضًا، ففي اللقاء يمكن أن يحدث كل شيء، والمهم هو الاستعداد".

ونوه "لست قلقا بشأن الاستحواذ، لكن هناك العديد من الأمور، وما يتعين علينا القيام به، هو الظهور بأفضل مستوى لدينا، وهذا ما سنحاول القيام به".

وحول موقف بيل، كشف "هو معنا، ويتدرب بشكل جيد، وهو لاعب آخر ومهم، وغدًا سيكون مستعدًا مثل أي شخص آخر، ولا يوجد أدنى شك في ذلك".

وعن مواجهة ميسي، أجاب "إنها مباراة كرة قدم، ونعلم أن برشلونة يملك ليونيل، لكننا لدينا أسلحتنا أيضًا، ونريد لعب مباراة جيدة".

وواصل "مراقبة ميسي؟ كل مباراة ولها ظروفها، وسابقًا نجح كوفاسيتش في إيقافه، لكن غدًا مباراة أخرى وقصة أخرى، وسنرى ما سنفعله".

واختتم "لا أعلم إذا كان ريال مدريد أفضل في كامب نو أم لا، وفي هذه المباريات يجب أن تظهر بأفضل مستوى، ولا أعتقد أن الأمر يتغير كثيرًا بحسب الملعب، وآمل أن نرى مباراة عظيمة".