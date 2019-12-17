حيفا: اتهام عصام أبو شيبان وقاصر بجريمة قتل فؤاد مرعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد اعتقال ضد المتهمين عصام أبو شيبان (19 عاما) وقاصر (17 عاما) من سكان حيفا، نسبت إليهما تهمة ارتكاب جريمة قتل الشاب فؤاد تيسير مرعي (27 عاما) بإطلاق نار في شارع "ألنبي" في حيفا.

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه ظهر يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 أطلقت عيارات نارية في شارع "ألنبي" في حيفا أسفرت عن إصابة الضحية بجراح بالغة الخطورة، وبعد محاولات إنعاش باءت بالفشل تم إقرار وفاته في المستشفى.

ووفقا للائحة الاتهام، بعد ارتكاب جريمة القتل حاول المتهم القاصر الهروب إلى الأردن، وفي يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 اعتقلته الشرطة في المعبر الحدودي، وجرى في إطار التحقيق توقيف المتهم عصام أبو شيبان (19 عاما) يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري أثناء اختبائه في غرفة استجمام (تسيمر) في منطقة الشمال.

ومددت المحكمة، بناءً على طلب الشرطة، اعتقال المتهمين من فترة إلى أخرى، وقدمت النيابة العامة اليوم، إلى المحكمة المركزية في المدينة لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف المتهمين بتهمة جريمة القتل.