أدب المغرب العربي يترأس قائمة الترشيحات لجائزة الرواية العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "آي باف" في دورتها الثالثة عشرة، اليوم الثلاثاء، قائمة روايات ضمت 16 رواية منها 7 روايات من أدب المغرب العربي.

وفازت رواية"حرب الغزالة "، للكاتبة الليبية، عائشة إبراهيم، جائزة الرواية الأبرز عربيًا، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار. وكانت من ضمن قائمة الروايات الأبرز عربيًا ، رواية "رباط المتنبي" للمغربي حسن أوريد، و"حطب سراييفو" للجزائري سعيد خطيبي، و"الديوان الإسبرطي" للجزائري عبد الوهاب عيساوي، و"سلالم ترولار" للجزائري، سمير قسيمي، و"اختلاط المواسم" للجزائري، بشير مفتي و"حمّام الذهب"، للتونسي محمد عيسى.

كما ضمت "ماذا عن السيدة اليهودية راحيل؟" للسوري سليم بركات و"النوم في حقل الكرز" للعراقي أزهر جرجيس و"لم يُصل عليهم أحد" للسوري خالد خليفة و"ملك الهند" للبناني جبور الدويهي و"الحي الروسي" للسوري خليل الرز، و"آخر أيام الباشا" للمصرية رشا عدلي، و"سفر برلك" للسعودي مقبول العلوي، و"التانكي" للعراقية عالية ممدوح و"فردقان" للمصري يوسف زيدان.

وقال موقع الجائزة على الإنترنت إن هذه الأعمال الأدبية تنافست على الجائزة ضمن 128 رواية صدرت في الفترة من تموز/ يوليو 2018 إلى حزيران/ يونيو 2019 ، وتقدمت للمنافسة على هذه الجائزة في دورتها الجديدة.

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وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان إن "تحمل هذه القائمة في ثناياها هموم المدينة العربية ومنعطفات هذه الهموم بكل ما فيها من دمار وخراب، وهي في ذلك تدون لتاريخ يتجاوز المحلي والآني ليلامس ما يهم الإنسان أينما كان"، مضيفًا "وإذ نحن نحتفل بهذه القائمة الطويلة بكل ما فيها من أعمال جديرة بالاهتمام، فيجب ألا يفوتنا أن نشيد بالحضور المكثف للمغرب العربي فيها، وأنها تجمع بين أعمال المخضرمين من الروائيين العرب والكتاب الواعدين، مما يبعث في النفس الأمل بمزيد من إمكانيات التميز للأدب العربي"، وذلك نقلًا عن موقع الجائزة.

وأعلن موقع الجائزة، اليوم الثلاثاء، أسماء لجنة التحكيم الخماسية المؤلفة من رئاسة الناقد العراقي، جاسم الموسوي، وعضوية كل من الناقد اللبناني، بيار أبي صعب والباحثة الروسية، فيكتوريا زاريتوفسكايا، والروائي الجزائري، أمين الزاوي والإعلامية المصرية، ريم ماجد.

ومن المتوقع أن تعلن الجائزة القائمة القصيرة لهذه الدورة في الرابع من شباط/ فبراير 2020 خلال مؤتمر صحفي يعقد في المغرب بينما يتم إعلان الرواية الفائزة في 14 نيسان/ أبريل نيسان، في أبوظبي.

