البحسني يلتقي لجنة كأس حضرموت لكرة القدم ويبحث  التحضيرات للبطولة السابعة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

التقى محافظ حضرموت قايد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه اليوم بالمكلا، لجنة كأس حضرموت لكرة القدم، بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي .



وناقش المحافظ مع عدد من أعضاء اللجنة التحضيرات لإنطلاق البطولة السابعة.

وأكد المحافظ أهمية البطولة التي تجمع شباب حضرموت من مختلف المديريات المنضوين للأندية الرياضية وتسهم في خلق علاقات أوطد بين الشباب الرياضي على صعيد اللاعبين والحكام والإدرايين والإعلاميين الرياضيين، بالاضافة الى تنشيط الواقع الرياضي في المحافظة.

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وقال المحافظ إن البطولة السادسة حققت نجاحات كبيرة وحظيت بتغطية إعلامية واسعة وبلغ مداها الخارج، وأرسلت رسائل للداخل والخارج تؤكد استقرار حضرموت وما تشهده من تنمية ونشاط رياضي ونشاطات وتنمية على مختلف الأصعدة.

واستمع المحافظ من الوكيل المساعد لشؤون الشباب وأعضاء اللجنة إلى التقارير الفنية والمالية للنسخة السابعة والرؤى والأفكار لتطوير البطولة التي تعد الأفضل حالياً على مستوى الوطن .

حضر اللقاء الاخوة درويش عبدالله سويد نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة : حسن صالح مسجدي مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، وأنور الجعيدي مدير عام مكتب المالية، وأنور سعدالله الرباكي، نائب رئيس اللجنة الفنية للبطولة.