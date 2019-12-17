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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي الباحث هاشم مقيبل ويشيد برسالته للدكتوراه في القانون الدولي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الدكتور هاشم علوي مقيبل الحاصل على شهادة الدكتوراة في القانون الدولي الإنساني من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف.
واستمع المحافظ الى معلومات عن رسالة الباحث الذي نال بموجبها نهاية الشهر الماضي شهادة الدكتوراة عن رسالته الموسومة ب "حماية المدنيين والأعيان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة - دراسة قانونية في ضوء أحكام القانون الدولي الانساني والشريعة الاسلامية".
وتطرق الباحث الى كيفية حماية المدنيين أثناء الحروب والعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الاسلامية في هذا المجال مع بيان أسبقية الشريعة في ذلك، ومظاهر انتهاك تلك الحماية في ظل النزاعات القائمة.
وأشاد المحافظ بالرسالة ومحتواها، وأكد رعاية السلطة المحلية واهتمامها بالطلاب المتفوقين والتخصصات المهمة، مطالباً الباحث بتجسيد النظرة التي يمكن ان يقدمها لتطوير مفهوم هذا البحث في الواقع العملي، مع الحرص على انشاء ترابط بين الجانبين الإنساني والعسكري من باب نشر قواعد هذا القانون وتعزيز التوعية به في المجتمع.
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