باعوم: اليمن ملتزمة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قال وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم ان اليمن كانت ومازالت ملتزمة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام ٢٠٣٠ م .



وأضاف أن ذلك سيكون من خلال توسيع قاعدة تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة ورفع مستوى جودتها، لولا الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الخمس السنوات الماضية والتي ألقت بظلالها الكثيفة على كل مناحي الحياة بصورة عامة والواقع الإنساني الذي تأتي الصحة على رأسه بشكل خاص .

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جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة المنعقد في أبوظبي خلال الفترة ١٥-١٧ ديسمبر ٢٠١٩م.

وكانت كلمته ركزت على أهم احتياجات القطاع الصحي في اليمن.. مثمنا دور منظمة المؤتمر الإسلامي في تحقيق التكامل بين أعضاءها.