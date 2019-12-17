شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم كبير لقوات الجيش الليبي في العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 حققت قوات الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، كانون الأول 17، 2019، تقدما كبيرا في العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش سيطرت على طريق المطار الممتد من كوبري المطار إلى طريق مفترق الاصفاح وحتى النقلية جنوبي طرابلس. Advertisements وأضافت المصادر أن قوات الجيش الليبي تسيطر على شارع الغاز وتتقدم في مناطق جنوبي طرابلس. وأعلن اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، عن انطلاق عملية تحرير العاصمة مطلع الأسبوع الجاري.

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