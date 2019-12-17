شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يغادر صنعاء بعد زيارة التقى خلالها زعيم المليشيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً التقى خلالها قيادات الميليشيا في محاولة لإنعاش اتفاق ستوكهولم.

وأكد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي أن غريفيث غادر صباح اليوم مطار صنعاء عبر طائرته الأممية دون الإدلاء بأي تصريح. Advertisements يشار إلى أن غريفيث التقى زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، وأكد الأخير وفق قناة "المسيرة" على أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية في ما له علاقة بالأسرى والمعتقلين واستمرار إغلاق مطار صنعاء كونها جوانب مهمة يجب أن تحتل مزيداً من الاهتمام والتنفيذ من قبل الأمم المتحدة.

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