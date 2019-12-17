مواطنون يعثرون على جثة طفلة في أحد الحمامات البخارية بصنعاء

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

كشفت مصادر إعلامية عن قصة الطفل الذي عثر على جثته في أحد حمامات صنعاء البخارية.



عثر مواطنون ، على جثة طفلة في أحد الحمامات البخارية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الوقت الذي انتشرت فيه ظاهرة اختطاف الفتيات والأطفال بشكل مرعب في مناطق سيطرة المليشيات.

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وأفادت مصادر محلية ، أن الموطنين عثروا اليوم على جثة طفلة في بئر حمام بخاري في منطقة قاع اليهود وسط العاصمة صنعاء.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأطفال بشكل مرعب في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية حيث ذكرت منظمة حقوقية أمس في تقرير حقوقي لها اختطاف أكثر من 35 طفلة خلال ايام قليلة في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية.

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران انفلاتًاً أمنياً غير مسبوق وفوضى خلاقة وانعدام الأمن وانتشار العصابات في ظل الحماية التي توفرها لهم مليشيات الحوثي الانقلابية.