شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ارتياح في تعز بعد التحرك الجاد من قبل السلطة المحلية في إزالة العشوائيات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

دشنت السلطة المحلية بتعز،معها اللجنة الأمنية بالمحافظة، حملة إزالة واسعة لمحطات الغاز العشوائية، وكذا الاكشاك والأسواق الغير مصرح بها ، والتي تسبب خطورة بالغة على حياة المواطن في المدينة ، ناهيك عن تسببها بإختتاقات مرورية وعرقلة سير الحياة العامة.



وتأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من وكيل المحافظة الشيخ "عارف جامل" وإدارة شرطة المحافظة وقائد الحملة الأمنية ضابط الأمن والنظام المقدم "عبدالله النقيب" وبمشاركة فاعلة من مكتب الأشغال العامة وإدارة الأسواق والنظافة والتحسين بالمدينة.

وفي السياق ، أكد وكيل اامحافظة الشيخ "عارف جامل" ان إزالة محطات الوقود والغاز المخالفة وغيرالمرخصة والتي لاتتوفر فيها وسائل السلامة ، وكذا إزالة كافة العشوائيات والتشوهات في الأحياء والشوارع ، وإعادة ضبط الشارع العام، يأتي ضمن أولويات قيادة ألسلطة المحلية في المرحلة الراهنة".

مشيراً إلى أن تنفيذ حملات الإزالة هذه ، والتي بدأت السلطة المحلية واللجنة الأمنية، وكذا مكتب ادارة الاسواق ،ومشروع النظافة ،ومكتب الأشغال، في تنفيذها ، تهدف إلى التخفيف من الإزدحام ، وتسهيل حركة السير وتوفير الحق للجميع في الإستفادة من الطرقات والأرصفة ، وكذا سلامة المواطنين ، معتبراً ان محطات الغاز العشوائية تعتبر قنابل موقوتة من شأنها تهديد السلم والأمن الإجتماعي.

وأكد جامل ، أن تنفيذ هذه الحملة تأتي بعد إستكمال كافة الإجراءات الرسمية والقانونية عبر مكتب الأشغال العامة بالمحافظة والنيابة العامة ، وكذا بعد إشعار مالكي المحطات والبسطات بقرار الإزالة ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحملة نجحت بإزالة عشرات المحطات المخالفة والبسطات العشوائية المنتشرة على امتداد شوارع المدينة ، مؤكداً على أن الحملة ستستمر لتشمل إزالة كافه المخالفات في كل شوارع المدينة.

واشاد وكيل المحافظة عارف جامل، بدور الأجهزة الامنية في تنفيذ الحملة، مثمناً جهود قائد الحملة المقدم "عبدالله النقيب" وكافة افراد الحملة الأمنية من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية ، مؤكداً في نفس الوقت على أن قيادة ألسلطة المحلية والامنية لا تستهدف من تنفيذ هذه الحملات قطع أرزاق أصحاب المحطات والبسطات والباعة المتجولين ، وإنما سلامة المواطنين وتنظيم انسيابية الحركة في الشوارع والأسواق وحركة المرور بما يحفظ المظهر الجمالي والحضاري لعاصمة الثقافة.

ونوه جامل، إلى أن محطات الوقود والغاز العشوائية تشكل خطر كبير يهدد حياة المواطنين في حال انفجارها وسط الأحياء السكنية ، إلى جانب عرقلة حياة المواطنين من خلال البسطات والباعة المتجولين الذين يظهرون المدينة بمظهر غير حضاري ويتسببون بخلق إزدحام مروري كبير وإعاقة أعمال النظافة المستمرة.

وقال جامل " إن قيادة السلطة المحلية" لن تسمح باستمرار الفوضى والعشوائية ، التي وصلت في بعض البسطات من 5 إلى 10 أمتار فوق الرصيف الرئيسي، ويصل بعضها إلى نصف الإسفلت" ، لافتاً إلى أن قيادة السلطة المحلية ستعمل على مضاعفة الجهود وإلزام الباعة المتجولين وأصحاب البسطات بعدم استخدام أرصفة الشوارع الرئيسية.

وشدد جامل على أهمية إستمرار أعمال النظافة وإزالة العشوائيات والمخالفات والتشوهات ، وتنظيم الأسواق في شوارع وأحياء مديريات المدينة ، بما يضمن الحفاظ على الرونق الجمالي لعاصمة الثقافة اليمنية ، داعيا المواطنين وأصحاب المحال التجارية وأصحاب المنازل إلى ضرورة الحفاظ على البيئة ونظافتها كون العمل البيئي طوعي ومسؤولية جماعية.

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إلى ذلك أزالت الجرافة الأمنية اليافطات الإعلانية المخالفة البارزة الواقعة على الشوارع الرئيسية ، وأنهت وجود المحلات الخشبية التي تُعرف بـ(الأكشاك) غير المرخصة ، وكذلك دكَّت الأرصفة الأسمنتية المستحدثة بالشارع العام ، ومن المقرر أن تستمر الحملة الامنية التي تنفذها الأجهزة الامنية وتشرف عليها السلطة المحلية حتى إنهاء جدول أعمالها المعتمد سلفاً من الجهات الحكومية ذات الإختصاص.

من جانبه قال قائد الحملة ضابط الامن والنظام بشرطة تعز المقدم عبدالله النقيب ، إن العمل يجري بالتنسيق مع السلطة المحلية ومع الإدارة العامة للأشغال وادارة الأسواق والنظافة، لاستكمال إزالة كل العوائق والاستحداثات من شوارع المدينة التي تعيق حركة السير للمركبات وتتسبب بازدحام خانق .

مشيراً إلى أن الحملة تمكنت حتى الان من إزالة نحو 24 محطة وقود وغاز مخالفة منذو بداية الحملة صباح اليوم الإثنين ، والتي ستستمر بحسب توجيهات الحملة وقيادة السلطة المحلية، وايضاً بحسب الجدول الزمني في محضر الإجتماع السابق للجنة الأمنية والسلطة المحلية ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

هذا وقد لاقت الحملة ارتياحاً واسعاً بين المواطنين، الذين ثمنوا جهود السلطة المحلية والاجهزة الامنية في تطبيق القانون وفرض النظام ،بإزالة كافة محطات الوقود والغاز التي تهدد حياتهم، وكذا إزالة المخالفات العشوائية التي تسبب في ازدحام حركة المرور في الشوارع.