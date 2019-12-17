تعرف على مُخرجات لقاء مكتب مالية تعز

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

كشفت مصادر رسمية بمحافظة تعز، عن مُخرجات لقاء مكتب مالية المحافظة.



وفي التفاصيل، عقد مكتب المالية بتعز، لقاءه الدوري لشهر ديسمبر ، لمناقشة جدول أعماله ،والتي من ابرزها تصحيح الأوضاع المتعلقة بفروع مكتب المالية بالمديريات والحساب الختامي.

حيث ضم الإجتماع، مدراء فروع المالية بالمديريات ، وقد افتتح مدير عام مكتب المالية بالمحافظة د/ محمد عبدالرحمن السامعي، اللقاء بالشكر الجزيل لجميع الحاضرين ، وتم مناقشة المواضيع المتعلقة بأعمال ومهام فروع المالية بالمديريات، ودعاهم الى بذل المزيد من الجهود لتصحيح مسار ايرادات ونفقات الدولة وفق اللوائح.

وأكد السامعي على أهمية خلق وعي لدى أبناء المجتمع، بكون مهمة مكتب المالية الأساسية رقابية لا خدمية ولا إيرادية، والتعريف بذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة المتاحة ووسائل التواصل الاجتماعي.

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كما حث السامعي مدراء الفروع العمل لإرساء قواعد وأسس العمل المالي، ومبدأ التعاون وتسهيل المعاملات المالية لكبح جماح المتنفذين والمتسلطين على الموارد العامة تحت مبررات خارج سلطة القانون.

ووجه السامعي بتوزيع المهام داخل الإدارات والفروع بين الموظفين إبتداء من المدير حتى المختصين ،وصرف مستحقات الموظفين من المكافآة المالية حسب اللوائح المالية ، كما وجه بالرفع بالكوادر الفائضة بالمديريات ليتم استيعابها وسد العجز في الإدارة العامة.

وشدد الدكتور السامعي ،على متابعة الموظفين المنقطعين عن العمل وأكد حرص مكتب المالية على معالجة الإشكاليات المالية التي تعترض عمل مكاتب المالية والرفع بها اولاً بأول الى إدارة المكتب لإتخاذ الإجراءات اللازمة ، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، حتى تتمكن من القيام بدورها على النحو الأمثل ،ووجه بسرعة معالجة أي إشكاليات قد تطرأ بين موظفي الفروع، وطالب بسرعة اعداد الحساب الختامي.

وخرج اللقاء بعدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بتفعيل الدور الرقابي لفروع مكتب المالية بالمديريات.

حضر اللقاء مستشارا مكتب المالية الاخ سميرالمقطري ،والاخ فيصل عبدالقادر.