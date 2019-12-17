شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان: أزمة كشمير قد تؤدي لصراع نووي والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء إن ملايين المسلمين قد يفرون من الهند بسبب حظر التجول في إقليم كشمير المتنازع عليه وقانون الجنسية الجديد في الهند.
وفي كلمة أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، قال خان "نشعر بالقلق ليس من احتمال نشوب أزمة لاجئين فحسب، نشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى صراع بين دولتين مسلحتين نوويا".
وأضاف "لن تستطيع بلادنا استيعاب المزيد من اللاجئين" وحث العالم على "التدخل الآن".
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