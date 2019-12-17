الكشف عن مضمون اتفاق الكتل بخصوص قانون الانتخابات

كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن مضمون "الاتفاق شبه نهائي" الذي توصلت اليه الكتل السياسية بخصوص قانون الانتخابات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قضية عدد أعضاء المجلس سيبقى على العدد المعمول به بالقانون السابق (329 نائباً)، لحين اجراء احصاء سكاني او تعديل دستوري".
وكان مصدر نيابي كشف، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق الكتل السياسية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، على "صيغة شبه نهائية" بشأن قانون الانتخابات.
وكان عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي رجح، أمس الاثنين، عقد جلسة البرلمان غداً الأربعاء، يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
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