نائب يرهن إعادة الثقة بين الطبقة السياسية والشعب بهذا الأمر

رهن عضو مجلس النواب صائب خدر، الثلاثاء، إعادة الثقة بين الطبقة السياسية والشعب بترشيح شخصية "وطنية" تحظى بمقبولية الجماهير، لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن البرلمان لم يتسلم حتى الآن اسم أي مرشح لشغل المنصب.
وقال خدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الوضع العراقي في المرحلة الحالية بحاجة من الناحية السياسية للمواءمة بين التوافق السياسي ورأي الشارع في قضية اختيار الشخصية التي ستتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل"، مضيفاً: "بغض النظر عن الأسماء التي يتم طرحها من الناحية القانونية لكن المواءمة هي أمر مهم إذا ما أردنا تحقيق النجاح".
واضاف خدر، ان "إعادة الثقة بين الطبقة السياسية والشعب العراقي، يحتاج الى تقديم شخصية وطنية قادرة على تحقيق المطالب الجماهيرية وتحظى بمقبوليتهم"، لافتا الى انه "حتى اللحظة وبشكل رسمي لم يتم ارسال اي اسم مرشح الى مجلس النواب لشغل المنصب بغية التصويت على منح الثقة له ولكابينته الحكومية بعد استكمالها".
واضاف خدر، ان "إعادة الثقة بين الطبقة السياسية والشعب العراقي، يحتاج الى تقديم شخصية وطنية قادرة على تحقيق المطالب الجماهيرية وتحظى بمقبوليتهم"، لافتا الى انه "حتى اللحظة وبشكل رسمي لم يتم ارسال اي اسم مرشح الى مجلس النواب لشغل المنصب بغية التصويت على منح الثقة له ولكابينته الحكومية بعد استكمالها".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، في جلسة إستثنائية عقدها الأحد (1 كانون الأول 2019)، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.
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