مصدر: العيداني والكاظمي الاقرب لرئاسة الوزراء

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن الشخصيات الاقرب لرئاسة الوزراء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي هما الاقرب لرئاسة الوزراء".

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