بالصور.. مارثون الشهداء في ذي قار

نظم متظاهرون وطلبة جامعات في ذي قار، الثلاثاء، مارثون الشهداء، تخليدا لذكرى شهداء الناصرية وباقي المحافظات العراقية.

وقال مراسل الخليج 365، ان طلبة جامعات في ذي قار شاركوا اليوم، في مارثون الشهداء الذي نضمه عدد من المتظاهرين تخليدا لذكرى شهداء الناصرية.

واضاف ان المارثون انطلق من جسر الزيتون الذي شهد استشهاد العشرات وصولا الى جسر الحضارات وسط المدينة.

Advertisements