بالصور.. مارثون الشهداء في ذي قار

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نظم متظاهرون وطلبة جامعات في ذي قار، الثلاثاء، مارثون الشهداء، تخليدا لذكرى شهداء الناصرية وباقي المحافظات العراقية.
وقال مراسل الخليج 365، ان طلبة جامعات في ذي قار شاركوا اليوم، في مارثون الشهداء الذي نضمه عدد من المتظاهرين تخليدا لذكرى شهداء الناصرية.
واضاف ان المارثون انطلق من جسر الزيتون الذي شهد استشهاد العشرات وصولا الى جسر الحضارات وسط المدينة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.