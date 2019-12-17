بـ6 لغات.. "أردوغان قاتل" أمام المنتدى العالمي للاجئين بجنيف

شهد محيط مقر المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف، الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعماله.

ورفع عدد من المحتجين المنتمين لحزب العمال الكردستاني خارج مقر انعقاد المنتدى العالمي الأول للاجئين لافتات تصف أردوغان بـ"القاتل"، مطالبة بمنعه من المشاركة.





وخارج مقر الأمم المتحدة في جنيف، حمل متظاهرون إحدى اللافتات مكتوب عليها: "أردوغان غير مرحب به"، بحسب صور التقطتها "رويترز".





فيما طالب متظاهرون آخرون بالإفراج عن الزعيم الكردي، عبدالله أوجلان، المحتجز حالياً في السجون التركية.

وأوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني (يساري) وأول قائد له، اعتقل عام 1999 على يد المخابرات التركية في نيروبي واقتيد إلى تركيا، حيث حكم عليه بالإعدام بموجب قبل أن تخفف العقوبة لاحقا للسجن مدى الحياة.

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وحمل متظاهرون آخرون لافتة كبيرة تهاجم أردوغان ومدون عليها كلمة "قاتل" مدونة بـ6 لغات مختلفة من بينها اللغة العربية.





وبدا واضحاً انتشار صور كثيرة لشعارات حزب العمال الكردستاني وزعيمه المحتجز عبدالله أوجلان.

ويأتي انعقاد المنتدى العالمي الأول للاجئين بجنيف في نهاية عقد مضطرب تضاعفت خلاله أعداد اللاجئين في جميع أنحاء العالم لتصل إلى أكثر من 25 مليون شخص.





وانطلقت فعاليات المنتدى الإثنين حيث تستمر حتى غدٍ الأربعاء، وسط محاولات لتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، وإيجاد حلول دائمة للنازحين من ديارهم بسبب الحروب والاضطهاد.



ويمثل المنتدى العالمي للاجئين فرصة لترجمة مبدأ تقاسم المسؤولية الدولية إلى عمل ملموس.

ويركز المنتدى على 6 قضايا: (ترتيبات تقاسم الأعباء والمسؤولية، والتعليم، وفرص العمل وسبل العيش، والطاقة والبنية التحتية، والحلول، قدرات الحماية).